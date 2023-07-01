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"Здоровье Путина пошатнулось": Пионтковский спрогнозировал будущее России

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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"Здоровье Путина пошатнулось": Пионтковский спрогнозировал будущее России

Пионтковский спрогнозировал будущее России / Фото: Associated Press

Эксперт смоделировал вероятную ситуацию с "ухудшением здоровья" Путина.

Российский оппозиционер, публицист Андрей Пионтковский спрогнозировал, что происходит в России в будущем. Он считает, что Москва может инсценировать резкое ухудшение здоровья президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал Пионтковский во время интервью с журналисткой Алесей Бацман.

Он отметил, что российская верхушка понимает, что "жизнь надо спасать". Пионтковский смоделировал вероятную ситуацию, когда во время "ухудшения здоровья" Путина ему помогает покинуть страну лидер Китая Си Цзиньпин.

"Приблизительно, такие нарративы будут:" товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе и здоровье его пошатнулось. Несколько часов назад товарищ Си прислал санитарный самолет и отбыл в Пекин. Мы – да, бились героически, вот пригожин Бахмут взял, но предатели в Генштабе Шойгу и Герасимов. Они – коррупционеры. Кстати, они арестованы, заседание суда прошло. Завтра на Красной площади, на лобовом месте, их повесят», – говорит Пионтковский.

Версию с резким ухудшением здоровья диктатора могут избрать, ведь так "будет легче народу объяснить", считает оппозиционер РФ.

Ранее Пионтковский заявил, что бунт "вагнеровцев" доказал неизбежность поражения Москвы, а попытка мятежа продемонстрировала отсутствие государственности РФ.

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Дата публикации
Просмотры
127
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