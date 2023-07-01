В Санкт-Петербурге загорелся пассажирский самолет (видео)

В ночь на субботу, 1 июля, в аэропорту Пулково в российском Санкт-Петербурге загорелся пассажирский самолет. Он должен был лететь в ОАЭ.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Пассажиров эвакуировали, а лайнер отбуксировали на стоянку. На месте инцидента работают спасатели. По предварительным данным, загорелся один из двигателей самолета. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы сообщали, что из-за двух россиян лайнер, летевший из английского Манчестера в турецкий Даламан, совершил срочную посадку в Греции. Граждане страны-агрессорки напились на борту и хотели подраться с другими пассажирами.

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