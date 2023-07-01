У Санкт-Петербурзі загорівся пасажирський літак (відео)

У ніч проти суботи, 1 липня, у аеропорті Пулково, що в російському Санкт-Петербурзі, загорівся пасажирський літак. Він мав летіти в ОАЕ.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Пасажирів евакуювали, а лайнер відбуксували на стоянку. На місці інциденту працюють рятувальники. За попередніми даними, спалахнув один із двигунів літака. Інформації про постраждалих наразі немає.

Раніше ми повідомляли, що через двох росіян лайнер, який летів з англійського Манчестера до турецького Даламана, здійснив термінове приземлення в Греції. Громадяни країни-агресорки напилися на борту й хотіли побитися з іншими пасажирами.

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