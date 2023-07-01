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У Санкт-Петербурзі загорівся пасажирський літак (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
610
Час на прочитання
1 хв
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У Санкт-Петербурзі загорівся пасажирський літак (відео)

У аеропорту Санкт-Петербурга спалахнув пасажирський літак / Фото: РИА Новости

На місці інциденту працюють рятувальники.

У ніч проти суботи, 1 липня, у аеропорті Пулково, що в російському Санкт-Петербурзі, загорівся пасажирський літак. Він мав летіти в ОАЕ. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. 

Пасажирів евакуювали, а лайнер відбуксували на стоянку. На місці інциденту працюють рятувальники. За попередніми даними, спалахнув один із двигунів літака. Інформації про постраждалих наразі немає.  

Раніше ми повідомляли, що через двох росіян лайнер, який летів з англійського Манчестера до турецького Даламана, здійснив термінове приземлення в Греції. Громадяни країни-агресорки напилися на борту й хотіли побитися з іншими пасажирами.

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Дата публікації
Перегляди
610
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