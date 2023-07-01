Теракт на Запорізькій АЕС стане катастрофою для РФ — Данілов

Російська провокація на ядерному об’єкті буде розцінена всіма цивілізованими країнами як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що деякі західні партнери України намагаються пояснити Кремлю, що наслідки спровокованої надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС будуть катастрофою для самої РФ.

Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

“Сам факт, якщо ці терористи здійснять такий теракт на ядерному об’єкті, буде вважатися всіма цивілізованими країнами застосуванням ядерної зброї проти цивільного населення”, - наголосив Данілов.

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Він зауважив, що ймовірність російського теракту на ЗАЕС важко спрогнозувати, оскільки “ці люди не є передбачуваними, вони діють поза межами будь-яких норм і правил світової спільноти”.

“Ми зараз робимо все можливе і неможливе, щоб цього не сталося, але станція зараз в руках терористів”, - підкреслив секретар РНБО.

Данілов припустив, що дехто із західних партнерів уже тепер пояснює Кремлю, що цього не варто робити, тому що наслідки будуть “абсолютно катастрофічними для РФ”.

Водночас він нагадав, що після підриву дамби Каховської ГЕС “реакція світу не відповідала тій терористичній атаці, якої зазнала Україна”.

Нагадаємо, у разі підриву Запорізької АЕС Україна може дізнатися про це лише через кілька годин, оскільки не має прямого доступу до радіаційного контролю через росіян.

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