Теракт на Запорожской АЭС станет катастрофой для РФ — Данилов

Российская провокация на ядерном объекте будет расценена всеми цивилизованными странами как применение ядерного оружия против гражданского населения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что некоторые западные партнеры Украины пытаются объяснить Кремлю, что последствия спровоцированной чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС будут являться катастрофой для самой РФ.

Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

"Сам факт, если эти террористы совершат такой теракт на ядерном объекте, будет считаться всеми цивилизованными странами применением ядерного оружия против гражданского населения", — подчеркнул Данилов.

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Он отметил, что вероятность российского теракта на ЗАЭС трудно спрогнозировать, поскольку "эти люди не предсказуемы, они действуют вне каких-либо норм и правил мирового сообщества".

"Мы сейчас делаем все возможное и невозможное, чтобы этого не произошло, но станция сейчас в руках террористов", — подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов предположил, что некоторые из западных партнеров уже теперь объясняют Кремлю, что этого не стоит делать, потому что последствия будут "абсолютно катастрофическими для РФ".

В то же время он напомнил, что после подрыва дамбы Каховской ГЭС "реакция мира не соответствовала той террористической атаке, которую испытала Украина".

Напомним, в случае подрыва Запорожской АЭС Украина может узнать об этом только через несколько часов, поскольку не имеет прямого доступа к радиационному контролю через россиян.

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