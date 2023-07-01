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Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини: поранено дитину

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини: поранено дитину

На Сумщині прогриміли 94 вибухи за добу / Фото: Суспільне

Загарбники били з мінометів, гранатометів, танків і артилерії.

У п'ятницю, 30 червня, окупанти обстріляли 9 громад Сумщини. Зафіксовано 94 вибухи та 14 обстрілів, є поранений.  

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.  

  • Білопільська громада: обстріл з гранатометів (15 вибухів);
  • Есманська громада: мінометний обстріл (2 вибухи);
  • Юнаківська громада: росіяни били з мінометів (4 вибухи);
  • Новослобідська громада: ворог вдарив з артилерії та мінометів (5 вибухів);
  • Миропільська громада: мінометний обстріл (16 вибухів);
  • Хотінська громада: танковий обстріл (7 вибухів). Поранення зазнав юнак 2006 року народження. Також пошкоджено складське приміщення агрофірми;
  • Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл ( 1 вибух);
  • Путивльська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух), АГС (20 вибухів) та РСЗВ Град ( 20 вибухів );
  • Зноб-Новгородська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Раніше ми повідомляли, що загарбники обстріляли школу в Покровському районі Донеччини, де перебували 12 цивільних. Через атаку окупантів загинули двоє людей. 

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Дата публікації
Перегляди
288
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