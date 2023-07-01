Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини: поранено дитину

Загарбники били з мінометів, гранатометів, танків і артилерії.

У п'ятницю, 30 червня, окупанти обстріляли 9 громад Сумщини. Зафіксовано 94 вибухи та 14 обстрілів, є поранений.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Білопільська громада: обстріл з гранатометів (15 вибухів);

Есманська громада: мінометний обстріл (2 вибухи);

Юнаківська громада: росіяни били з мінометів (4 вибухи);

Новослобідська громада: ворог вдарив з артилерії та мінометів (5 вибухів);

Миропільська громада: мінометний обстріл (16 вибухів);

Хотінська громада: танковий обстріл (7 вибухів). Поранення зазнав юнак 2006 року народження. Також пошкоджено складське приміщення агрофірми;

Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл ( 1 вибух);

Путивльська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух), АГС (20 вибухів) та РСЗВ Град ( 20 вибухів );

Зноб-Новгородська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Раніше ми повідомляли, що загарбники обстріляли школу в Покровському районі Донеччини, де перебували 12 цивільних. Через атаку окупантів загинули двоє людей.

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