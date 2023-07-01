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Россияне обстреляли 9 общин Сумской области: ранен ребенок

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Россияне обстреляли 9 общин Сумской области: ранен ребенок

В Сумской области прогремели 94 взрыва в сутки / Фото: Суспільне

Захватчики били из минометов, гранатометов, танков и артиллерии.

В пятницу, 30 июня, оккупанты обстреляли 9 общин Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва и 14 обстрелов, есть раненый.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Белопольская община: обстрел из гранатометов (15 взрывов);
  • Эсманская община: минометный обстрел (2 взрыва);
  • Юнакиевская община: россияне били из минометов (4 взрыва);
  • Новослободская община: враг атаковал из артиллерии и минометов (5 взрывов);
  • Миропольская община: минометный обстрел (16 взрывов);
  • Хотинская община: танковый обстрел (7 взрывов). Ранение получил юноша 2006 года рождения. Также повреждено складское помещение агрофирмы;
  • Краснопольская община: осуществлен минометный обстрел (1 взрыв);
  • Путивльская община: враг бил из минометов (1 взрыв), АГС (20 взрывов) и РСЗО Град (20 взрывов);
  • Зноб-Новгородская община: россияне сбросили 3 мины.

Ранее мы сообщали, что захватчики обстреляли школу в Покровском районе Донецкой области, где находились 12 гражданских. Из-за атаки оккупантов погибли два человека.

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Дата публикации
Просмотры
271
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