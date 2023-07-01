Каховское водохранилище превращается в реку — ученые

Каховское водохранилище после подрыва ГЭС превращается в реку. Водохранилище пересыхает и ежедневно теряет площадь водной поверхности.

Об этом сообщают специалисты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины.

Ученые обработали спектрозональные снимки территории Каховского водохранилища, предоставленные Европейским космическим агентством (спутник Sentinel-2А).

Отмечается, что ее суммарный показатель площади по состоянию на 5 июня составил 2061 кв км, 20 июня – 509,2 кв км – то есть 24% площади от начального уровня. По словам ученых, сейчас наблюдается формирование, а точнее, восстановление русла реки Днепр.

Ученые отмечают, что на 20 июня на русло Днепра приходится 129 км 2 площади водохранилища. В настоящее время наблюдается восстановление русла реки.

"Таким образом, большая часть водохранилища в засушливый период года будет пересыхать, во влажный – наполняться водой", — говорится в сообщении НАН.

Данные по стадиям осушения Каховского водохранилища. Фото: НАН.

Подрыв Каховской ГЭС

После подрыва россиянами Каховской ГЭС на утро 1 июля уровень воды в Днепре возле Херсона вошел в естественное русло. Подтопленными остаются 18 населённых пунктов, 17 из них – на временно оккупированной территории.

Журналисты-расследователи "Схем" идентифицировали армейцев РФ и их командиров, а также получили эксклюзивные перехваты разговоров, происходивших между российскими военными в ночь разрушения. Так, позиции на ГЭС и рядом с ней обустроили бойцы 205-й отдельной мотострелковой "казачьей" бригады войск РФ.

По данным специалистов KSE Institute, сумма прямого ущерба, нанесенного подрывом ГЭС, составляет не менее $2 млрд. Речь идет о потерях жилищно-коммунального сектора, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, экологии, промышленности.

После теракта россиян по морю до сих пор могут дрейфовать очаги мусора, обломки и скопления других предметов, среди которых могут быть даже заминированные вещи. Их иногда может приносить к побережью.

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