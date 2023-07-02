Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит себя переоценивать

День, когда у каждого из нас много сил и энергии, но использовать их в полной мере мы не можем, как будто бы все время натыкаемся на невидимые – а иногда вполне ощутимые и осязаемые – препятствия. Один из самых неприятных сценариев, с которым человек может столкнуться в это время, – переоценка собственных возможностей, что в итоге приведет к фиаско в решении профессиональных – или хозяйственных – вопросов.

Сегодня, 2 июля, переоценивать свои силы нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них – особенно.

Самоуверенные Львы (23.07 – 21.08) в принципе склонны преувеличивать свои возможности – не только сегодня, но и в любое другое время. Что же касается сегодняшнего дня, то им покажется, что они и вовсе способны свернуть горы, что, увы, не будет соответствовать реальности. По этой причине им важно смирить свою гордыню и не замахиваться на то, чего они не могут осуществить – неудача может стать ударом по самооценке.

Мечтательным Водолеям (21.01 – 18.02), которые умеют воплощать свои фантазии в жизнь, сегодня не стоит заниматься делом, если они не просчитали его последствия до конца – слишком велика вероятность, как говорят в народе, сесть в лужу – то есть попасть в неудобное положение. Еще хуже то, что за представителями знака надолго может закрепиться репутация неудачников, а значит, серьезной работы им не видать.

Влюбчивые Рыбы (19.02 – 20.03) в этот день могут переоценить свои обаяние и шарм, при помощи которых они производят неизгладимое впечатление на противоположный пол. Увы, сегодня им может попасться непробиваемый экземпляр, который останется равнодушным к их чарам. Поэтому звезды настоятельно советуют представителям знака подумать о том, стоит ли им сегодня кого-то очаровывать.

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