ОБСЕ одобрило создание спецтрибунала для РФ

Также организация приняла решение не проводить заседания на территории государств, готовых выдавать визы россиянам.

Парламентская ассамблея ОБСЕ одобрила резолюцию украинской делегации по трибуналу и привлечению к ответственности РФ за военные преступления.

Об этом сообщила депутат фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук.

"Наконец-то, Резолюция поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины с целью привлечения к ответственности российских должностных лиц, а также призывает осудить российскую государственную идеологию рашизма", — заявила она.

В ОБСЕ призвали:

Созывать уставные заседания только в тех странах, которые будут поддерживать визовые запреты для российских парламентариев;

До прекращения агрессии не назначать на ответственные должности в Ассамблее российских парламентариев, поддерживающих войну;

Cоздать Специальный комитет в поддержку ВР Украины для оказания помощи украинскому народу, а также для лучшей координации консультаций между парламентариями по вопросам, связанным с полномасштабным вторжением РФ.

Также в ОБСЕ приняли решение не проводить заседания на территории государств, готовых выдавать визы россиянам.

Напомним, Эстония поддержала создание спецтрибунала для РФ. Парламент государства принял заявление о привлечении к ответственности лиц, которые спланировали и совершили преступное вторжение России в Украину.