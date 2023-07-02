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ОБСЕ одобрило создание спецтрибунала для РФ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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ОБСЕ одобрило создание спецтрибунала для РФ

ОБСЕ поддержал создание спецтрибунала для РФ / Фото: Associated Press

Также организация приняла решение не проводить заседания на территории государств, готовых выдавать визы россиянам.

Парламентская ассамблея ОБСЕ одобрила резолюцию украинской делегации по трибуналу и привлечению к ответственности РФ за военные преступления.

Об этом сообщила депутат фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук.

"Наконец-то, Резолюция поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины с целью привлечения к ответственности российских должностных лиц, а также призывает осудить российскую государственную идеологию рашизма", — заявила она.

В ОБСЕ призвали:

  • Созывать уставные заседания только в тех странах, которые будут поддерживать визовые запреты для российских парламентариев;
  • До прекращения агрессии не назначать на ответственные должности в Ассамблее российских парламентариев, поддерживающих войну;
  • Cоздать Специальный комитет в поддержку ВР Украины для оказания помощи украинскому народу, а также для лучшей координации консультаций между парламентариями по вопросам, связанным с полномасштабным вторжением РФ.

Также в ОБСЕ приняли решение не проводить заседания на территории государств, готовых выдавать визы россиянам.

Напомним, Эстония поддержала создание спецтрибунала для РФ. Парламент государства принял заявление о привлечении к ответственности лиц, которые спланировали и совершили преступное вторжение России в Украину.

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Дата публикации
Просмотры
144
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