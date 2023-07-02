Звуки взрывов в Киеве

В ночь на воскресенье, 2 июля, в Киеве слышно звуки взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные жители.

Воздушные Силы ВСУ информируют, что в столице работает ПВО.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — призывают в Киевской ОВА.

Напомним, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударными БПЛА.