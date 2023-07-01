"Остались недели": Саакашвили указал на признак скорого конца для Путина

На сколько быстро хозяин Кремля потеряет свою власть, зависит от успехов украинской армии на поле боя

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, приговоренный к лишению свободы и находящийся в заключении в Тбилиси, считает, что президенту РФ Владимиру Путину остались считанные недели пребывания у власти. Как быстро хозяин Кремля потеряет свой пост, зависит от успехов украинской армии на поле боя.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Я очень хорошо знаю Путина, смотрю на него в эти дни и не помню, чтобы он был так истеричен. Мне сейчас понятно, что Путину остались недели у власти”, — утверждает бывший грузинский лидер.

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Признаком истерической реакции Путина Саакашвили считает его поход в народ, который хозяину Кремля устроили в самом отсталом, по словам экс-президента Грузии, регионе РФ — Дагестане.

По его словам, вскоре в России наступит "большой беспорядок".

“На сколько быстро это произойдет, во многом зависит от постоянного продвижения Украины в поле боя. Прогресс продолжается, украинцы вернут Бахмут в ближайшие недели, достигнут Азовского моря максимум в сентябре и начнут заходить в Крым. Заход в Крым – это конец для Путина”, — подчеркнул Саакашвили.

Ранее Михеил Саакашвили заявил, что Россия обязательно применит тактическое ядерное оружие на территории Украины, чтобы напугать всех и дискредитировать НАТО.

Напомним, во время поездки в Дагестан президент РФ Владимир Путин устроил "поход в народ". Аналатики называют это попыткой 70-летнего лидера повысить свою популярность после вооруженного восстания "вагнеровцев" во главе с Пригожиным.

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