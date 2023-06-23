"Путин готовится к нажатию красной кнопки" — Саакашвили

Россия обязательно применит тактическое ядерное оружие на территории Украины, чтобы напугать всех и дискредитировать НАТО.

Соответствующее заявление сделал экспрезидент Грузии Михеила Саакашвили, пишет УП.

"В феврале 2009 года, сразу после встречи с тогда вице-президентом Байденом на полях мюнхенской Конференции, я ужинал в отеле Mandarin Oriental с моим давним другом Ричардом Голбруком (Richard Holbrooke) и с первым заместителем госсекретаря (США – УП) Биллом Бернсом ЦРУ)", — рассказал он.

Саакашвили отмечает, что их соображения по ядерке они явно восприняли за плод перегретого и травмированного войной 2008 года воображения.

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"И вот сейчас это впервые серьезно сказал президент Байден. Я считаю, что все, что Путин делает в последние месяцы – это и есть подготовка к нажатию красной кнопки. Несмотря на скептицизм некоторого по поводу украинского наступления, в Москве точно знают, что при нынешних возможностях ВСУ, им точно не удержать 100-километровую ширину приазовского коридора, и рано или поздно их оборона будет прервана", — отмечает экспрезидент Грузии.

Также он прогнозирует, что Крымский мост будет уничтожен, а украинские войска будут стоять у входа в Крым.

"В условиях окружения крымская группировка будет обречена, и в это время в Москве обязательно начнется развал кремлевских властей. И вот чтобы не допустить этого, Путин планирует ударить тактическим ядерным оружием по центру принятия решений, то есть по центру Киева. Скорее всего, к центру Киева. Это будет разыграно какую-то провокацию в Беларуси, чтобы изобразить, что это Минск побудил Москву действовать с целью защиты союзника", — сказал он.

Также Саакашвили добавил, что Путин не будет ждать, пока у Украины будет F16.

"Он войдет в спираль, и здесь важно, чтобы Америка выполнила то, что обещала, и устами моего старого знакомого передала в Стамбуле россиянам, и, в частности, использовала все свои конвенционные средства для уничтожения всех захватчиков в Украине, а также их логистических центров в Белоруссии, и в самой России", — говорится в сообщении.

При этом он не исключает удар тактическим ядерным оружием и по крупнейшему логистическому центру в польском Жешуве, чтобы автоматически задействовать пятую статью НАТО.

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"Допускаю, что если речь пойдет о 2-3 ядерных снарядах, то НАТО ограничится конвенционным реагированием. Первое, если война будет идти так, как сейчас, через несколько месяцев всем будет ясно, что Россия потерпела поражение, а так он оставляет шанс, что Вашингтон клепнет первым", — добавил он.

Между тем, на территории Беларуси до сих пор не разместили тактическое ядерное оружие, которое собирались привезти из России. Заявления пока остаются на уровне заявлений.

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