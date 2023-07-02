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Вибухи пролунали в Києві

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Вибухи пролунали в Києві

Росія атакує Україну дронами / Фото: ТСН.ua

Працює ППО.

У ніч проти неділі, 2 липня, у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. 

Про це повідомляють місцеві мешканці. 

Повітряні Сили ЗСУ інформують, що в столиці працює ППО. 

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликають у Київській ОВА. 

Нагадаємо, в низці регіонів України оголошена повітряна тривога через загрозу атаки ударними БпЛА. 

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Дата публікації
Перегляди
4728
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