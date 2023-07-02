Вибухи пролунали в Києві

Працює ППО.
У ніч проти неділі, 2 липня, у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві мешканці.
Повітряні Сили ЗСУ інформують, що в столиці працює ППО.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликають у Київській ОВА.
Нагадаємо, в низці регіонів України оголошена повітряна тривога через загрозу атаки ударними БпЛА.
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