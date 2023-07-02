Вибухи пролунали в Києві

У ніч проти неділі, 2 липня, у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві мешканці.

Повітряні Сили ЗСУ інформують, що в столиці працює ППО.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - закликають у Київській ОВА.

Нагадаємо, в низці регіонів України оголошена повітряна тривога через загрозу атаки ударними БпЛА.