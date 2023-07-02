Повітряна тривога оголошена в Києві та низці областей України

У ніч проти неділі, 2 липня, у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу.

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Києві, а також у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму повітряна тривога оголошена поки що постійно.

У Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу атаки ударними дронами.