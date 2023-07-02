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Повітряна тривога оголошена в Києві та низці областей України

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2827
Час на прочитання
1 хв
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Повітряна тривога оголошена в Києві та низці областей України

Повітряна тривога в Україні 2 липня / Фото: ТСН.ua

Сирени пролунали в 11 регіонах.

У ніч проти неділі, 2 липня, у багатьох регіонах України оголосили повітряну тривогу.

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Києві, а також у Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму повітряна тривога оголошена поки що постійно.

У Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу атаки ударними дронами. 

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Перегляди
2827
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