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ОБСЄ схвалила створення спецтрибуналу для РФ

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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ОБСЄ схвалила створення спецтрибуналу для РФ

ОБСЄ підтримав створення спецтрибуналу для РФ / Фото: Associated Press

Також організація ухвалила рішення не проводити засідання на території держав, які готові видавати візи росіянам.

Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила резолюцію української делегації щодо трибуналу та притягнення до відповідальності РФ за воєнні злочини. 

Про це повідомила депутатка фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук. 

"Нарешті, Резолюція підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України з метою притягнення до відповідальності російських посадових осіб, а також закликає засудити російську державну ідеологію рашизму", - заявила вона. 

У ОБСЄ закликали:

  • Скликати статутні засідання лише в тих країнах, які підтримуватимуть візові заборони для російських парламентарів;
  • До припинення агресії не призначати на відповідальні посади в Асамблеї російських парламентарів, які підтримують війну;
  • Cтворити Спеціальний комітет на підтримку ВР України для надання допомоги українському народу, а також для кращої координації консультацій між парламентаріями з питань, пов'язаних з повномасштабним вторгненням РФ.

Також у ОБСЄ ухвалили рішення не проводити засідання на території держав, які готові видавати візи росіянам. 

Нагадаємо, Естонія підтримала створення спецтрибуналу для РФ. Парламент держави ухвалив заяву щодо притягнення до відповідальності осіб, які спланували та вчинили злочинне вторгнення Росії в Україну. 

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Дата публікації
Перегляди
175
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