Парламент Эстонии поддержал создание спецтрибунала для России

Депутаты также призвали правительства и парламенты других стран по всему миру активно участвовать в создании трибунала под эгидой ООН.

Парламент Эстонии принял заявление о привлечении к ответственности лиц, которые спланировали и совершили преступление агрессии против Украины. Также Рийгикогу призвал создать для этого спецтрибунал под эгидой ООН.

Об этом говорится в постановлении эстонского парламента.

В своем заявлении депутаты Рийгикога подчеркивают, что агрессивная война РФ против Украины – это самый жестокий акт агрессии в Европе со времен Второй мировой войны. Именно поэтому это требует адекватной правовой реакции. Следовательно, создание и обеспечение начала работы Специального международного трибунала по преступлениям России становится приоритетом внешней политики Эстонии.

Эстонские парламентарии призвали правительства и парламенты других стран мира активно приобщиться к созданию такого спецтрибунала. Также отмечается, что Рийгикогу намерено усилить сотрудничество с правительством Украины по расследованию преступления агрессии РФ и привлечении виновных к ответственности.

Спецтрибунал для РФ

19 января 2023 года Европейский парламент одобрил резолюцию о создании Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Киев приветствовал это решение.

Впоследствии Парламентская ассамблея Совета Европы на своей сессии приняла решение, которым утвердила свои требования по созданию специального трибунала. Ответственными за преступление агрессии должны быть представители руководства России и Белоруссии.

Соединенные Штаты 28 марта поддержали специальный международный трибунал по рассмотрению дела против России. Таким образом, Вашингтон создал импульс для судебного преследования этого преступления впервые после Второй мировой войны.

Президент Владимир Зеленский поручил наработать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала, который был бы скоординирован с позицией партнеров Украины.

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