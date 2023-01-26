ПАСЕ приняла решение о спецтрибунале для властей РФ и Беларуси

Ответственными за преступление агрессии должны быть представители руководства России и Белоруссии, отмечают в ПАСЕ.

Парламентская ассамблея Совета Европы на своей сессии приняла решение, которым утвердила свои требования по созданию специального трибунала по преступлению агрессии. В ПАСЕ подчеркнули, что российские и белорусские политические и военные лидеры, причастные к преступлениям, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Резолюция ПАСЕ о правовых и правозащитных составляющих агрессии РФ против Украины стала основным документом по Украине, в котором значительное внимание уделено созданию нового международно-правового механизма наказания за преступление агрессии.

В ПАСЕ объяснили, что не существует другого международного криминального трибунала, компетентного преследовать и наказывать за преступление агрессии, совершенной против Украины.

"Российские и белорусские политические и военные лидеры, которые планировали, готовили, инициировали или осуществляли эти действия, и которые имели возможность контролировать или управлять политическими или военными действиями государства, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности. Без их решения о решении этой агрессивной войны против Украины не произошло бы этих зверств, вытекающих из этой войны", — говорится в документе.

Также ПАСЕ подчеркивает необходимость расследования военных преступлений, преступлений против человечности и обвинений в геноциде, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда.

В течение этой сессии ПАСЕ несколько раз призывала к созданию спецтрибунала, а также подчеркнула, что Совет Европы должен играть ключевую роль в этом процессе.

Напомним, в октябре 2022 года ПАСЕ приняла резолюцию о признании России террористическим режимом. Это первая международная организация, признавшая РФ государством-террористом.

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