ПАРЄ ухвала рішення щодо спецтрибуналу для влади РФ та Білорусі

Відповідальними за злочин агресії мають бути представники керівництва Росії та Білорусі, зазначають в ПАРЄ.

Парламентська асамблея Ради Європи під час своєї сесії ухвалила рішення, яким затвердила свої вимоги щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. В ПАРЄ наголосили, що російські та білоруські політичні та військові лідери причетні до злочинів, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюція ПАРЄ щодо правових та правозахисних складових агресії РФ проти України стала основним документом щодо України, в якому значна увага приділена створенню нового міжнародно-правового механізму покарання за злочин агресії.

У ПАРЄ пояснили, що не існує іншого міжнародного кримінального трибуналу, компетентного переслідувати і карати за злочин агресії, вчинений проти України.

"Російські та білоруські політичні та військові лідери, які планували, готували, ініціювали або здійснювали ці дії, і які мали можливість контролювати або керувати політичними або військовими діями держави, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. Без їхнього рішення про розв'язання цієї агресивної війни проти України не відбулося би звірств, що випливають з цієї війни", - йдеться в документі.

Також ПАРЄ наголошує на потребі розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та звинувачення у геноциді, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Протягом цієї сесії ПАРЄ кілька разів закликала до створення спецтрибуналу, а також наголосила, що Рада Європи має відігравати ключову роль у цьому процесі.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом. Це перша міжнародна організація, яка визнала РФ державою-терористкою.

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