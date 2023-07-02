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Астрологический прогноз на 2 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
61
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 2 июля

Астрологический прогноз на 2 июля / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: один из признаков нынешнего дня – нежелание действовать, что в выходной день может считаться позволительным и простительным. 

Символ дня: шакал. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: красный, алый. 

Счастливые камни дня: агат, гагат, изумруд, селенит. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: под запретом находятся любые хирургические операции: снижается свертываемость крови, поэтому даже незначительный порез может иметь серьезные последствия. 

Питание дня: велик риск пищевых отравлений, поэтому необходимо следить за качеством и свежестью продуктов. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно собирать созревшие к этому времени овощи и фрукты: количество витаминов и минералов в них достигнет максимума, поэтому они будут особенно полезными. 

Магия и мистика дня: можно изучать эзотерическую литературу – даже в знакомых трактатах можно будет почерпнуть что-то новое.

Сны дня: необходимо запомнить и проанализировать сон нынешней ночи – в нем будут содержаться ответы на многие важные вопросы. 

Табу дня: нельзя ни с кем ссориться – последствия конфликта могут быть более чем серьезными. 

Цитата дня: "Ты не перестаешь искать силы и уверенность вовне, а они в тебе. Они всегда там и были" (Зигмунд Фрейд). 

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Дата публикации
Просмотры
61
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