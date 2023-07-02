Астрологічний прогноз на 2 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: одна з ознак нинішнього дня – небажання діяти, що у вихідний день може вважатися дозволеним і простимим.

День символ: шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: червоний, яскраво-червоний.

Щасливе каміння дня: агат, гагат, смарагд, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: під забороною перебувають будь-які хірургічні операції: знижується згортання крові, тому навіть незначний поріз може призвести до серйозних наслідків.

Харчування дня: великий ризик харчових отруєнь, тому варто стежити за якістю та свіжістю продуктів.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна збирати дозрілі до цього часу овочі та фрукти: кількість вітамінів і мінералів у них сягне максимуму, тому вони будуть особливо корисними.

Магія та містика дня: можна вивчати езотеричну літературу – навіть у знайомих трактатах можна буде дізнатися щось нове.

Сни дня: необхідно запам'ятати та проаналізувати сон цієї ночі – він міститиме відповіді на багато важливих питань.

Табу дня: не можна ні з ким сваритися – наслідки конфлікту можуть бути вкрай серйозними.

Цитата дня: "Ти не припиняєш шукати сили та впевненість зовні, а вони в тобі. Вони завжди там і були" (Зигмунд Фрейд).

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