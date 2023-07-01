На Херсонщині рівень води повертається в природне русло – свіжі дані від ДСНС

Після підриву росіянами Каховської ГЕС станом на 09:00, 1 липня, рівень води в Дніпрі біля Херсона увійшов в природне русло. Підтопленими залишаються 18 населених пунктів, 17 із них – на тимчасово окупованій території.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"На р. Дніпро у створі поста "Херсон" рівень води увійшов в природнє русло, коливання рівня відповідають природним коливанням цієї пори року", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники продовжують відкачувати воду – протягом минулої доби відкачано 12,4 тис. тонн води з 22 підвалів. Від початку робіт відкачано понад 465 тис. 108 тонни води з 1 тис. будинків та підвалів.

Водночас за добу було підвезено 43 тонни води, з них питної 36 тонн і 7 тонн – технічної. З початку робіт – 994 тонни води, з них питної 683 тонн та 311 тонн – технічної. Від початку робіт підвезено понад 80 тис. 920 кг продуктів та речей першої необхідності.

Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС до берега Абхазії прибило трупи свійських тварин.

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