Ротань розповів, чи допоможе Мудрик українській "молодіжці" у чвертьфіналі Євро-2023 проти Франції

Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) Руслан Ротань прокоментував стан здоров'я вінгера "Челсі" Михайла Мудрика напередодні матчу 1/4 фіналу Євро-2023 з командою Франції.

За його словами, 22-річний вінгер уже провів друге тренування в загальній групі. Тож Михайло має шанси вийти на поле в поєдинку з французами. Остаточне рішення тренерський штаб "синьо-жовтих" спільно з лікарями ухвалить безпосередньо перед грою.

"Слава богу, він уже друге тренування проводить в основній групі, тому це нас радує. Чи зіграє він із Францією? Потенційно всі можуть зіграти. У нас ще є день, оцінимо ситуацію, як хлопці відновились. Звичайно, з лікарями трошки поспілкуємось і вже напередодні матчу ухвалимо рішення.

Так, це правда, що приїздили лікарі "Челсі". Наші лікарі працювали разом з ними. Лікар "Челсі" приїхав і побачив, що наші спеціалісти все роблять правильно. Це був один день для перевірки та знайомства з нашими лікарями. Як бачите, на щастя, наші лікарі за цей час поставили Михайла на ноги", – сказав Ротань у коментарі Суспільне Спорт.

Зазначимо, що через пошкодження, отримане під час червневих матчів дорослої збірної, Мудрик пропустив усі три поєдинки групового раунду молодіжного Євро-2023. Тому зустріч із Францією може стати для нього дебютною на цьому турнірі.

Також керманич української "молодіжки" розповів про пошкодження у інших гравців своєї команди.

"У Богдана В'юнника є пошкодження руки. Зробили МРТ, наче все добре. Але на останньому тренуванні він знову впав, тому ближче до матчу будемо бачити, у якому він стані. Порадимось із лікарями й ухвалимо рішення. Щодо інших, то в деяких футболістів є невеликі пошкодження, але хлопці всерйоз рвуться грати – це найголовніше", – зазначив Ротань.

Крім того, Ротань висловився про підготовку та налаштування до матчу проти Франції.

"У нас залишилось лише передігрове тренування, теорії. Нічого нового ми не можемо вигадати, як ці дні виділити ще на відновлення футболістів, які в цьому цейтноті вже трохи втомились. Але я їм повторив: зараз потрібно як ніколи бути зібраними, зараз як ніколи потрібно знаходити мотивацію, зараз як ніколи потрібно підготуватись до наступного матчу та зробити цей вирішальний крок, аби потрапити до 1/2 фіналу.

Насамперед як завжди хочемо передати привітання нашим воїнам і подякувати їм за те, що вони роблять для нас. А нашим уболівальникам хочемо подякувати за підтримку, за те, що вболівають за нас, приходять у Румунії на наші матчі та підтримують. Тож уболівайте за нас – ми будемо старатись, битись, і я сподіваюсь, що все буде добре", – резюмував Ротань.

Матч Франція – Україна відбудеться в неділю, 2 липня, в румунському місті Клуж-Напока на "Клуж Арені". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

У півфіналі переможець матчу Франція – Україна зустрінеться з тріумфатором пари Іспанія – Швейцарія. Фінальна частина Євро-2023 (U-21) триватиме до 8 липня в Грузії та Румунії.

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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