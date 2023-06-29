Франція – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на чвертьфінал молодіжного Євро-2023

Команда Руслана Ротаня побореться за вихід до півфіналу проти одного з фаворитів турніру.

У неділю, 2 липня, молодіжна збірна України (U-21) зіграє проти команди Франції в матчі 1/4 фіналу фінальної частини Євро-2023.

Поєдинок відбудеться в румунському місті Клуж-Напока на "Клуж Арені". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Українська "молодіжка" вийшла до плейоф з другого місця групи B, поступившись Іспанії лише через різницю забитих і пропущених голів.

На груповій стадії континентальної першості команда Руслана Ротаня набрала 7 очок. Наша збірна перемогла Хорватію (2:0), вирвала перемогу над Румунією (0:1) та на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією (2:2).

Команда Франції стала переможцем квартету D, здобувши максимум очок – 9. На груповому етапі французи обіграли Італію (2:1), здолали Норвегію (0:1) та розбили Швейцарію (1:4).

Де дивитися матч Франція – Україна

Поєдинок 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 між збірними Франції та України можна буде подивитися на сайті Суспільне Спорт. Трансляція також буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного.

На нашому сайті також буде доступна онлайн-трансляція матчу Франція – Україна.

Прогнози букмекерів на матч Франція – Україна

У майбутньому поєдинку букмекери вважають фаворитом французьку збірну. На перемогу "Ле Бле" в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 1,66. Нічия – 4,30. Виграш команди України за підсумками 90 хвилин гри – 5,80.

Вихід Франції до півфіналу молодіжного чемпіонату Європи оцінений коефіцієнтом 1,35. Прохід українців до 1/2 фіналу континентальної першості – 3,40.

У півфіналі переможець матчу Франція – Україна зустрінеться з тріумфатором пари Іспанія – Швейцарія. Фінальна частина Євро-2023 (U-21) триватиме до 8 липня в Грузії та Румунії.

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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