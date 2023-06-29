Франция – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на четвертьфинал молодежного Евро-2023

Команда Руслана Ротаня сразится за выход в полуфинал против одного из фаворитов турнира.

В воскресенье, 2 июля, молодежная сборная Украины (U-21) сыграет против команды Франции в матче 1/4 финала финальной части Евро-2023.

Поединок состоится в румынском городе Клуж-Напока на "Клуже Арене". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Украинская "молодежка" вышла в плей-офф со второго места группы B, уступив Испании лишь из-за разницы забитых и пропущенных голов.

На групповой стадии континентального первенства команда Руслана Ротаня набрала 7 очков. Наша сборная победила Хорватию (2:0), вырвала победу над Румынией (0:1) и на последних минутах упустила победу над Испанией (2:2).

Команда Франции стала победителем квартета D, добыв максимум очков – 9. На групповом этапе французы обыграли Италию (2:1), одолели Норвегию (0:1) и разбили Швейцарию (1:4).

Где смотреть матч Франция – Украина

Поединок 1/4 финала молодежного Евро-2023 между сборными Франции и Украины можно посмотреть на сайте Суспильне Спорт. Трансляция будет также доступна в эфире местных телеканалов Суспильного.

На нашем сайте также будет доступна онлайн-трансляция матча Франция – Украина.

Прогнозы букмекеров на матч Франция – Украина

В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом французскую сборную. На победу "Ле Блэ" в основное время принимаются ставки с коэффициентом 1,66. Ничья – 4,30. Выигрыш команды Украины по итогам 90 минут игры – 5,80.

Выход Франции в полуфинал молодежного чемпионата Европы оценен коэффициентом 1,35. Проход украинцев в 1/2 финала континентального первенства – 3,40.

В полуфинале победитель матча Франция – Украина встретится с триумфатором пары Испания – Швейцария. Финальная часть Евро-2023 (U-21) продлится до 8 июля в Грузии и Румынии.

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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