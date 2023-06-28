Форвард молодежной сборной Украины Ванат получил дисквалификацию перед плей-офф Евро-2023

УЕФА дисквалифицировал нападающего молодежной сборной Украины (U-21) Владислава Ваната на два поединка из-за его выходки в матче 2-го тура группового этапа Евро-2023 против команды Румынии.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В игре против румын 21-летний форвард киевского "Динамо" заработал прямую красную карточку на последних минутах встречи за то, что толкнул футболиста румынской команды.

За этот поступок УЕФА отстранил Ваната на два поединка. Владислав пропустил матч заключительного тура группового раунда с Испанией, а также не сможет сыграть в четвертьфинале, в который пробилась команда Руслана Ротаня.

Молодежная сборная Украины набрала 7 очков по итогам группового этапа Евро-2023 и со второго места вышла в плей-офф, уступив Испании только из-за разницы забитых и пропущенных голов.

На групповой стадии континентального первенства наша молодежка победила Хорватию (2:0), вырвала победу над Румынией (0:1) и на последних минутах упустила победу над Испанией (2:2).

В четвертьфинале украинцы встретятся с победителем квартета D, который с 6 очками после двух матчей возглавляет сборная Франции. Соперник "сине-желтых" в первом раунде плей-офф определится в среду, 28 июня.

Поединок 1/4 финала молодежного Евро-2023 с участием сборной Украины состоится в воскресенье, 2 июля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Финальная часть Евро-2023 (U-21) продлится до 8 июля в Грузии и Румынии. Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

Читайте также:

Испания – Украина – 2:2: онлайн-трансляция и обзор матча молодежного Евро-2023 (видео)

Молодежное Евро-2023 по футболу: группы и турнирные таблицы

Румыния обвинила сборную Украины в нарушении регламента ФИФА на молодежном Евро-2023