Франция – Украина: онлайн-трансляция матча 1/4 финала молодежного Евро-2023

В воскресенье, 2 июля, молодежная сборная Украины (U-21) сыграет против команды Франции в матче 1/4 финала финального турнира Евро-2023.

Поединок состоится в румынском городе Клуж-Напока на "Клуж Арене". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Украинская "молодежка" вышла в плей-офф со второго места группы B, уступив Испании лишь из-за разницы забитых и пропущенных голов.

На групповой стадии Евро-2023 команда Руслана Ротаня набрала 7 очков. Наша сборная победила Хорватию (2:0), вырвала победу над Румынией (0:1) и на последних минутах упустила победу над Испанией (2:2).

Команда Франции стала победителем квартета D, добыв максимум очков – 9. На групповом этапе французы обыграли Италию (2:1), одолели Норвегию (0:1) и разбили Швейцарию (1:4).

В полуфинале победитель матча Франция – Украина встретится с триумфатором пары Испания – Швейцария. Финальная часть Евро-2023 (U-21) продлится до 8 июля в Грузии и Румынии.

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция четвертьфинального поединка Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Франции.