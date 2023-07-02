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Резников о танках Leopard на поле боя: "Их время придет"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
980
Время на прочтение
1 мин
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Резников о танках Leopard на поле боя: "Их время придет"

Танки Leopard скоро проявят себя на поле боя

Минобороны Украины готовят к бою десятки германских танков.

Немецкие танки Leopard в скором времени покажут свою работу на боевых позициях в Украине.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Leopard — гордое и сильное животное. Он любит свободу, честную борьбу и вкусную еду. Десятки "леопардов" приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны. И их время придет!" — говорится в сообщении.

В то же время Резников поблагодарил минобороны Германии орисовые Писториус.

Напомним, что Правительство Германии передало Украине новый пакет военной помощи, в который вошли высокоточные управляемые боеприпасы.

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Дата публикации
Просмотры
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