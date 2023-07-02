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Резніков про танки Leopard на полі бою: "Їхній час прийде"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Резніков про танки Leopard на полі бою: "Їхній час прийде"

Танки Leopard скоро проявлять себе на полі бою

Міноборони України готують до бою десятки німецьких танків.

Німецьки танки Leopard незабаром покажуть свою роботу на бойових позиціях в Україні.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Leopard - горда та сильна тварина. Він любить свободу, чесну боротьбу та смачну їжу. Десятки "леопардів" приїхали в Україну, щоб показати, на що вони здатні. І їхній час прийде!" - йдеться у дописі.

Водночас Резніков подякував міноборони Німеччини орисові Пісторіусу.

Нагадаємо, що Уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли високоточні керовані боєприпаси.

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Дата публікації
Перегляди
1089
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