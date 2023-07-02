"Везде сейчас горячо": Маляр раскрыла направления, на которых ВСУ продвигаются

ВСУ с тяжелыми боями продвигаются на некоторых направлениях.
По всему фронту продолжаются тяжелые бои.
Об этом 2 июля сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Везде сейчас горячо", – говорит она.
На востоке враг наступает на нескольких направлениях – Авдиевское, Марьинское, Лиманское.
Враг также двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там ведутся ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку.
"Ситуация достаточно сложная", — отмечает Маляр.
На Бахмутском направлении сейчас тоже ожесточенные бои. На южном фланге ВСУ двигаются вперед, имеют частичный успех. На северном – продолжаются бои.
"Враг перебросил туда 2 десантно-штурмовых полка", — сообщает заместитель министра обороны.
На юге ВСУ также продвигаются, в Бердянском и Мелитопольском направлениях — с тяжелыми боями.
"Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, опрокидыванием резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед", — отмечает Анна Маляр.
Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что ВСУ продвигаются на флангах Бахмута и давят оккупантов всеми возможными средствами. В самом городе действуют "другие подразделения".
Читайте также: