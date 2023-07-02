"Везде сейчас горячо": Маляр раскрыла направления, на которых ВСУ продвигаются

ВСУ с тяжелыми боями продвигаются на некоторых направлениях.

По всему фронту продолжаются тяжелые бои.

Об этом 2 июля сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Везде сейчас горячо", – говорит она.

На востоке враг наступает на нескольких направлениях – Авдиевское, Марьинское, Лиманское.

Враг также двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там ведутся ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку.

"Ситуация достаточно сложная", — отмечает Маляр.

На Бахмутском направлении сейчас тоже ожесточенные бои. На южном фланге ВСУ двигаются вперед, имеют частичный успех. На северном – продолжаются бои.

"Враг перебросил туда 2 десантно-штурмовых полка", — сообщает заместитель министра обороны.

На юге ВСУ также продвигаются, в Бердянском и Мелитопольском направлениях — с тяжелыми боями.

"Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, опрокидыванием резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед", — отмечает Анна Маляр.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что ВСУ продвигаются на флангах Бахмута и давят оккупантов всеми возможными средствами. В самом городе действуют "другие подразделения".

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