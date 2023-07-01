Франція – Україна: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023

У неділю, 2 липня, молодіжна збірна України (U-21) зіграє проти команди Франції в матчі 1/4 фіналу фінального турніру Євро-2023.

Поєдинок відбудеться в румунському місті Клуж-Напока на "Клуж Арені". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Українська "молодіжка" вийшла до плейоф з другого місця групи B, поступившись Іспанії лише через різницю забитих і пропущених голів.

На груповій стадії Євро-2023 команда Руслана Ротаня набрала 7 очок. Наша збірна перемогла Хорватію (2:0), вирвала перемогу над Румунією (0:1) та на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією (2:2).

Команда Франції стала переможцем квартету D, здобувши максимум очок – 9. На груповому етапі французи обіграли Італію (2:1), здолали Норвегію (0:1) та розбили Швейцарію (1:4).

У півфіналі переможець матчу Франція – Україна зустрінеться з тріумфатором пари Іспанія – Швейцарія. Фінальна частина Євро-2023 (U-21) триватиме до 8 липня в Грузії та Румунії.

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція чвертьфінального поєдинку Євро-2023 між молодіжними збірними України та Франції.