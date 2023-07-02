Визначився потенційний суперник збірної України у півфіналі молодіжного Євро-2023

Якщо "синьо-жовті" у чвертьфіналі пройдуть Францію, то далі зустрінуться з Іспанією.

Стало відомо, проти кого може зіграти молодіжна збірна України (U-21) в півфіналі Євро-2023.

Потенційним суперником команди Руслана Ротаня в 1/2 фіналу континентальної першості стала збірна Іспанії, яка у чвертьфінальному поєдинку обіграла Швейцарію за підсумками екстратаймів.

Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1. На гол півзахисника "Манчестер Сіті" Серхіо Гомеса на 68-й хвилині гри "хрестоносці" відповіли точним ударом хавбека "Базеля" Зекі Амдуні в компенсований до другого тайму час.

Таким чином, Іспанія та Швейцарія продовжили з'ясовувати сильнішого в екстратаймах. Перемогу "Червоній фурії" приніс на 103-й хвилині захисник "Бетіса" Хуан Міранда.

Щоб зіграти з іспанцями у півфіналі чемпіонату Європи, українцям потрібно у чвертьфіналі перемогти французів.

Поєдинок Франція – Україна відбудеться в неділю, 2 липня, в румунському місті Клуж-Напока на "Клуж Арені". Початок гри – о 22:00 за київським часом. На нашому сайті також доступна онлайн-трансляція матчу Франція – Україна.

Варто зазначити, що наша команда вже грала з іспанцями в заключному турі групового раунду поточного турніру. Тоді українська збірна на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією (2:2).

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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