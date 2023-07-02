Повітряна тривога в деяких областях України: є загроза атаки ворожих БпЛА

У ОП закликали не ігнорувати тривогу.

У ніч проти неділі, 2 липня, повітряна тривога оголошена на півдні України - у Херсонській та Миколаївській областях.

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА з південного напрямку. Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати тривогу.

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Станом на 00:35 тривога оголошена в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях. Є загроза атаки дронами в кожному з перелічених регіонів.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли прифронтові території Запорізької області, внаслідок чого загинув чоловік, а ще двоє людей отримали поранення.