Загарбники обстріляли Запорізьку область: один чоловік загинув

В результаті обстрілу прифронтових територій у Запорізькій області загинув чоловік, ще двох осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізькою обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Він заявив, що в результаті ворожого обстрілу загинув 51-річний чоловік у Малій Токмачці.

"В Преображенці двоє постраждалих - 40-річна жінка та 39-річний чоловік. Їм надається необхідна медична допомога. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілів", - повідомив Малашко.

Крім того, він рекомендував жителям прифронтових місць тимчасово виїхати у більш безпечні райони, щоб не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 липня російська окупаційна армія обстріляла Херсон. Внаслідок атаки по житлових кварталах поранення отримали двоє дітей.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники обстріляли 9 громад Сумщини. Зафіксовано 94 вибухи та 14 обстрілів, є поранений.

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