"Когда ты уже умрешь?": подросток пытался убить и изнасиловать учительницу в классе

Во время нападения ученик средней школы восклицал, что ему "не нравятся учителя".

Подростка из американского города Лас-Вегаса приговорили к тюремному заключению сроком от 16 до 40 лет за то, что он пытался убить и совершил сексуальное насилие над своей учительницей после уроков в средней школе.

Об этом сообщает Fox News.

В апреле прошлого года Джонатан Мартинес Гарсия, которому было 16 лет, напал на учительницу в классе. Он душил ее веревкой, а потом ударил ее головой о стол так, что она потеряла сознание. Во время нападения он якобы сказал, что ему "не нравятся учителя".

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Когда женщина пришла в себя, то увидела, что ее штаны и нижнее белье были стянуты.

Учительница рассказала полиции, что подросток опрокинул на нее тяжелую книжную полку и сел на нее. Находясь в этой ловушке, она почувствовала, что нападающий пытается порезать ей запястье, восклицая: "Когда ты уже умрешь?"

Гарсия скрылся из школы, но был арестован через несколько часов.

Адвокат обвиняемого сказал на суде, что поведение его клиента было вызвано сильными побочными эффектами лекарства от астмы, которое он принимал, что вызвало изменения настроения, ночные ужасы и галлюцинации.

Напомним, в американском городе Гринвилл (штат Южная Каролина) арестовали бывшую учительницу, обвиняемую в неоднократных изнасилованиях ученика.

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