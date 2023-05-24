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В РФ житель Якутска изнасиловал 5-летнюю девочку в прямом эфире Chatroulette

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В РФ житель Якутска изнасиловал 5-летнюю девочку в прямом эфире Chatroulette

В Якутске задержали педофила, изнасиловавшего девочку в прямом эфире / Фото: pixabay.com

Некий подросток случайно наткнулся в чат-рулетке на трансляцию изнасилования и успел записать отрывок, чтобы потом найти педофила.

В России мужчина в прямом эфире Chatroulette насиловал маленькую девочку.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Некий подросток наткнулся на трансляцию, где педофил в прямом эфире насиловал маленькую девочку. Парень успел заснять часть эфира и переслал знакомому блогеру, который дал истории огласку.

© t.me/shot_shot
Фото: t.me/shot_shot
Изверг насиловал внучку своей сожительницы. / © t.me/shot_shot
Изверг насиловал внучку своей сожительницы. / Фото: t.me/shot_shot

Как передает российский Телеграм-канал SHOT, педофилом оказался 42-летний житель Якутска Айдер Асанов. Именно он начале мая он стримил в "Чатрулетке" изнасилование пятилетней внучки своей сожительницы.

Педофилу грозит до 20 лет лишения свободы. / © t.me/shot_shot
Педофилу грозит до 20 лет лишения свободы. / Фото: t.me/shot_shot

Злоумышленника задержали, в его квартире провели обыски. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Педофилу грозит до 20 лет колонии.

По другой информации, Асанов уже был задержан 11 мая за подобные преступления и находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в России задержали священника-педофила за развращение пятиклассника.

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Дата публикации
Просмотры
3477
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