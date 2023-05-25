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Над Черновицкой областью сбили российский беспилотник

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3460
Время на прочтение
1 мин
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Над Черновицкой областью сбили российский беспилотник

Ночью 25 мая армия РФ атаковала Буковину беспилотником. / Фото: Associated Press

Подробности атаки в ОВА не сообщают.

В ночь на 25 мая российские оккупанты атаковали беспилотником Черновицкую область. Силам ПВО удалось сбить вражеский дрон.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.

"Над территорией области силами ПВО сбиты БПЛА. Соответствующие службы работают", — говорится в сообщении.

Глава ОВА подробности обещает сообщить впоследствии.

Напомним, ночью 25 мая в Украине была объявлена воздушная тревога. В нескольких регионах сообщили о взрывах. В частности, в Киеве и в Харькове.

Этой ночью россияне в 12-й раз за май атаковали столицу Украины. В этот раз они использовали иранские дроны "Shahed". Силы ПВО сбили все цели.

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Дата публикации
Просмотры
3460
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