Определился соперник сборной Украины в четвертьфинале молодежного Евро-2023

За путевку в полуфинал "сине-желтые" сразятся с французами.

Молодежная сборная Украины (U-21) узнала своего соперника в 1/4 финала молодежного Евро-2023.

Им стала команда Франции, которая заняла первое место в квартете D. В заключительном туре группового этапа французы разбили Швейцарию со счетом 1:4.

Таким образом, "Ле Блэ" завершили групповой раунд с максимальным показателем набранных очков (9). Ранее "трехцветные" обыграли Италию (2:1) и одолели Норвегию (0:1).

Отметим, что украинская "молодежка" вышла в плей-офф со второго места группы B, уступив Испании только из-за разницы забитых и пропущенных голов.

На групповой стадии континентального первенства команда Руслана Ротаня победила Хорватию (2:0), вырвала победу над Румынией (0:1) и на последних минутах упустила победу над Испанией (2:2).

Четвертьфинальный поединок Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Финальная часть Евро-2023 (U-21) продлится до 8 июля в Грузии и Румынии. Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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