Молодежное Евро-2023 по футболу: кто уже вышел в 1/4 финала

С 21 по 28 июня проходит групповой этап финального турнира молодежного Евро-2023 – чемпионата Европы по футболу среди игроков в возрасте до 21 года.

По его итогам в плей-оaф выйдут восемь национальных команд – по две лучшие сборные из каждого квартета.

В плей-оaф смогла попасть и сборная Украины. "Сине-желтые" вышли из группы со второго места, уступив Испании только из-за разницы забитых и пропущенных голов.

На групповой стадии континентального первенства команда Руслана Ротаня победила Хорватию (2:0), вырвала победу над Румынией (0:1) и на последних минутах упустила победу над Испанией (2:2).

Кроме украинской сборной, путевки в четвертьфинал уже завоевали Грузия, Португалия, Испания и Англия. Еще три участника плей-офф определятся в среду, 28 июня.

В четвертьфинале украинцы встретятся с победителем квартета D, который с 6 очками после двух матчей возглавляет сборная Франции. Также в этой группе выступают Италия (3), Швейцария (3) и Норвегия (0).

Поединок 1/4 финала молодежного Евро-2023 с участием сборной Украины состоится в воскресенье, 2 июля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Финальная часть Евро-2023 (U-21) продлится до 8 июля в Грузии и Румынии. Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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