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"История с ним была не "ок": арест генерала Суровикина подтвердили источники в Минобороны РФ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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"История с ним была не "ок": арест генерала Суровикина подтвердили источники в Минобороны РФ

СМИ сообщили об аресте генерала Суровикина в поддержку мятежа Пригожина / Фото: commons.wikimedia.org

Официально ведомство пока не комментировало эту информацию.

В России арестовали заместителя командующего объединенной группировкой войск в Украине генерала Сергея Суровикина.

Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на собственные источники в аппарате Минобороны РФ.

Источник сообщает, что Суровикин во время мятежа Пригожин стал на его сторону, поэтому был арестован.

На вопрос о том, где находится генерал, собеседник заявил: "Эту информацию у нас даже внутренними каналами не комментируют".

Сообщается, что генерал Суровикин мог быть осведомлен о планах Евгения Пригожина устроить мятеж против власти.

Напомним, ранее сообщалось, что российские спецслужбы или военные могли заранее знать о том, что главарь террористической группы "Вагнер" Евгений Пригожин готовит мятеж и могли хотеть, чтобы он увенчался успехом.

Кроме того, мы ранее информировали, что государственный секретарь США Антони Блинкен заявил, что мятеж Евгения Пригожина стал большим вызовом для власти диктора Владимира Путина.

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Дата публикации
Просмотры
338
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