Начнется "чистка рядов": Жданов о последствиях мятежа Пригожина

Жданов не исключает, что такие поиски "врагов народа" могут являться триггером для второй попытки мятежа.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о последствиях мятежа Пригожина для РФ.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По мнению Жданова, сейчас в России начнется "чистка рядов".

"Кстати, начали очень быстро уничтожать сам "Вагнер". В Сирии арестовали, в России. Даже есть задержанные военнослужащие. Этих генералов, которых сейчас опубликуют фамилии, ФСБ полностью будет задерживать и допрашивать их причастность", — говорит эксперт.

Жданов не исключает, что такие поиски "врагов народа" могут являться триггером для второй попытки мятежа.

"Но если будет вторая попытка, то она будет уже настоящая. На мой взгляд, они не остановятся... Два паука в одной банке – кто-то кого-то должен съесть. Лакмусом станет Шойгу. Если его снимают, то Путин пошел на уступки, если не снимают — будет вторая попытка. Раз он его не снял, значит он не пошел на компромисс. Значит, он будет мстить. Те люди, которые могут подпасть под месть, будут вынуждены ускорить вторую попытку", — подытожил эксперт.

Ранее в российских телеграмм-каналах появилась информация, что генерала Сергея Суровикина отправили в СИЗО.

По информации издания CNN, российские спецслужбы могли знать о мятеже Пригожина и ожидали его успеха.

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