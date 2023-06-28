"Історія з ним була не "ок": арешт генерала Суровікіна підтвердили джерела в Міноборони РФ

Офіційно відомство поки не коментувало цю інформацію.

У Росії арештували заступника командувача об'єднаного угрупування військ в Україні генерала Сергія Суровікіна.

Про це інформує видання The Moscow Times з посиланням на власні джерела в апараті Міноборони РФ.

"Там історія з ним була не "ок". Для влади. Більше нічого не можу говорити", – розповіло одне із джерел.

Джерело повідомляє, що Суровікін під час заколоту Пригожина став на його сторону, тому був арештований.

На запитання про те, де зараз знаходиться генерал, співрозмовник заявив: "Цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують".

Повідомляється, що генерал Суровікін міг бути обізнаним про плани Євгена Пригожина влаштувати заколот проти влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські спецслужби або військові могли заздалегідь знати про те, що ватажок терористичної групи "Вагнер" Євген Пригожин готує заколот і могли хотіти, щоб він увінчався успіхом.

Крім того, ми раніше інформували, що державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що заколот Євгена Пригожина став великим викликом для влади диктора Володимира Путіна.

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