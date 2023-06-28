Зеленский сообщил о наказании для корректировщика удара по Краматорску

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал новые подробности по поводу вчерашнего российского ракетного удара по городу Краматорску Донецкой области.

Об этом он говорил в своем традиционном вечернем обращении в среду, 28 июня.

"Сегодня весь день продолжались работы на месте теракта. К сожалению, количество погибших увеличилось. Российские ракеты унесли жизни 11 наших людей, среди них – три ребенка. Мои соболезнования родным. Травмированы и ранены более 60 человек”, — сообщил президент.

Владимир Зеленский напомнил, что сегодня сотрудники Службы безопасности Украины вместе со спецназначенцами полиции задержали лицо, которое скорректировало этот удар террористов по популярной в городе пиццерии.

“Корректировщик проходит по статье о государственной измене. Возможное наказание – включая пожизненное”, — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что в результате ракетного удара по заведению повреждены также соседние дома, магазины и автозаправка, под завалами до сих пор могут находиться люди.

Украинский лидер обратил внимание на необходимость ужесточить международные санкции в отношении России и ее сообщников, помогающих разрушать украинские города и убивать украинцев.

"Каждый, кто помогает российским террористам уничтожать жизнь, заслуживает максимального наказания. И это касается не только каких-то коллаборантов. С ними все ясно. Это люди без человечности. Каждый в мире, кто не понимает, что нельзя быть союзником государства-террориста, должен за это отвечать перед всем международным сообществом... Сообщники государства-террориста должны рассматриваться как предатели человечества и человечности”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в больнице Краматорска сейчас находятся десять человек, пострадавших в результате атаки оккупационной армии на город вечером 27 июня. Пять человек, получивших тяжелые травмы, госпитализировали в медучреждение в Днепре.

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