Удар россиян по Краматорску: медики сообщили о состоянии пострадавших

Тяжелых пациентов перевели в Днепр.
В больнице Краматорска находится десять человек, пострадавших в результате атаки оккупационной армии на город вечером 27 июня. Пять человек, получивших тяжелые травмы, госпитализировали в медучреждение в Днепре.
Об этом сообщила "Суспільному" медицинский директор Краматорской больницы Анна Щербак.
Пострадавшие находятся в разных отделениях больницы. "С травмами легкой и средней степени тяжести. И в хирургии и травматологии", — рассказала медичка.
Травмированные местные жители имеют преимущественно убойные, открытые обломочные травмы, многие черепно-мозговые травмы. Всем остальным пострадавшим помощь оказали амбулаторно.
Как сообщалось, в российском Министерстве обороны цинично прокомментировали ракетный удар, нанесенный вечером 27 июня по Краматорску. Россияне распространяют информацию, что якобы нанесли удар по месту базирования одной из бригады Вооруженных сил Украины.