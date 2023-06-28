Удар россиян по Краматорску: медики сообщили о состоянии пострадавших

В больнице Краматорска находится десять человек, пострадавших в результате атаки оккупационной армии на город вечером 27 июня. Пять человек, получивших тяжелые травмы, госпитализировали в медучреждение в Днепре.

Об этом сообщила "Суспільному" медицинский директор Краматорской больницы Анна Щербак.

Пострадавшие находятся в разных отделениях больницы. "С травмами легкой и средней степени тяжести. И в хирургии и травматологии", — рассказала медичка.

Травмированные местные жители имеют преимущественно убойные, открытые обломочные травмы, многие черепно-мозговые травмы. Всем остальным пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

Как сообщалось, в российском Министерстве обороны цинично прокомментировали ракетный удар, нанесенный вечером 27 июня по Краматорску. Россияне распространяют информацию, что якобы нанесли удар по месту базирования одной из бригады Вооруженных сил Украины.

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