Удар росіян по Краматорську: медики повідомили про стан постраждалих

У лікарні Краматорська наразі перебуває десять людей, які постраждали внаслідок атаки окупаційної армії на місто ввечері 27 червня. П'ятьох людей, які отримали важкі травми, шпиталізували до медзакладу у Дніпрі.

Про це повідомила "Суспільному" медична директорка лікарні Краматорська Ганна Щербак.

Постраждалі перебувають у різних відділеннях лікарні. "З травмами легкого та середнього ступеню тяжкості. І в хірургії, і травматології", - розповіла медичка.

Травмовані місцеві мешканці мають переважно забійні, відкриті уламкові травми, багато черепно-мозкових травм. Всім іншим постраждалим допомогу надали амбулаторно.

Як повідомлялося, у російському Міністерстві оборони цинічно прокоментували ракетний удар, якого завдали ввечері 27 червня по Краматорську. Росіяни поширюють інформацію, що нібито завдали удару по місцю базування однієї з бригади Збройних сил України.

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