Вакцинація від COVID-19: чи може щеплення стати сезонним в Україні

Хоч в Україні скасували карантин через COVID-19, але вакцинація від захворювання триває. Адже в країні надалі фіксують випадки зараження коронавірусом.

Про це в коментарі "Суспільному" розповів завідувач санітарно-карантинного відділу державної установи "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України" Олег Когут.

"Те, що скасовується карантин, не означає, що припиняється захворюваність. Це означає, що зменшується ряд обмежень: у закладах охорони здоров’я не будуть просити надати довідку про щеплення або про тест на відсутність збудника на COVID-19", - пояснює він.

Наразі COVID-19-інфікування перебуває низькому рівні, бо літо. Втім, вже восени очікується ріст застудних захворювань. Зокрема, і коронавірусу.

"Вакцинація на COVID - добровільна і залишиться й надалі такою. Той, хто розуміє необхідність щеплень, той може вже зараз без черг вакцинуватися. Зараз ще не має рекомендацій, але, можливо, вакцинацію від COVID-19 будуть рекомендувати як сезонну. Вірус змінюється, змінюються його штами; можуть змінитися його патологічні властивості, які викликають захворюваність", – говорить лікар.

Лікар нагадав, що вакцинація від COVID є безкоштовною. А завдяки щепленню зменшується вірогідність ускладнень.

Нагадаємо, від 1 липня 2023 року скасували карантин, який встановили з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Офіційно Україні було зареєстровано 5,5 млн випадків захворювання, але об’єктивно ця цифра буде більшою.

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