Вакцинация от COVID-19: может ли прививка стать сезонной в Украине

Хотя в Украине отменили карантин из-за COVID-19, но вакцинация от заболевания продолжается. Ведь в стране в дальнейшем фиксируют случаи заражения коронавирусом.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал заведующий санитарно-карантинным отделом государственного учреждения "Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины" Олег Когут.

"То, что отменяется карантин, не означает, что прекращается заболеваемость. Это означает, что уменьшается ряд ограничений: в учреждениях здравоохранения не будут просить предоставить справку о прививках или тесте на отсутствие возбудителя на COVID-19", — объясняет он. .

Сейчас COVID-19-инфицирование находится на низком уровне, потому что лето. Впрочем, уже осенью ожидается рост простудных заболеваний. В частности, и коронавирус.

"Вакцинация на COVID — добровольная и останется и дальше такой. Тот, кто понимает необходимость прививок, тот может уже сейчас без очередей вакцинироваться. Сейчас еще нет рекомендаций, но, возможно, вакцинацию от COVID-19 будут рекомендовать как сезонную. Вирус меняется, меняются его штаммы; могут измениться его патологические свойства, которые вызывают заболеваемость", – говорит врач.

Врач напомнил, что вакцинация от COVID является бесплатной. А благодаря прививке уменьшается вероятность осложнений.

Напомним, с 1 июля 2023 года отменили карантин, который был установлен с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19. Официально Украине было зарегистрировано 5,5 млн случаев заболевания, но объективно эта цифра будет больше.

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