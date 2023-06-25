В Чехии с июля меняют условия помощи для украинцев: подробности

Чехия вводит новые условия помощи украинцам. Поправки к закону об украинских беженцах в Чехии "Lex Ukrajina V" вступят в силу 1 июля. Они регулируют вопросы оказания помощи и бесплатного жилья.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Финансовая помощь

Для украинцев отменяются отдельные выплаты. С июля будет действовать только комплексная финансовая помощь. Она будет включать расходы на жилье и другие нужды украинцев. После того как пройдет 150 дней с момента предоставления временной защиты, переселенцы будут получать прожиточный минимум – 3130 крон (5200 гривен).

Солидарные выплаты

Их будут получать только владельцы жилья, приютившие украинцев и проживающих вместе с ними . Но изменится сумма – вместо 3000 крон (5072 грн) будет 2400 крон (4057 грн).

В то же время помощь перестанут выделять тем, кто поселил беженцев, но не живет с ними. В то же время гражданам Украины предлагают заключить договор об аренде и самостоятельно оплачивать жилье со своей комплексной помощи.

Бесплатное проживание

Социальное жилье будет предоставляться на 150 дней с момента предоставления временной защиты. Если этот срок на 1 июля уже исчерпан, то украинцы смогут жить безвозмездно еще 90 дней. После этого беженцы, не входящие в категорию уязвимых лиц, должны договориться с собственником об оплате жилья или найти новое.

Напомним, украинцам обещают "универсальную помощь" — что это значит.

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