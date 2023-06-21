Украинцам обещают "универсальную помощь": что это значит

Социальная помощь в Украине должна предоставляться системно, не распыляясь на "множество различных мелких пособий".

В Украине должна действовать одна универсальная социальная помощь, объединяющая различные виды поддержки, которые существуют сегодня.

Об этом заявила в среду, 21 июня, министр социальной политики Украины Оксана Жолнович на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, передает Интерфакс-Украина.

"Бедность, преклонный возраст, смена места жительства и другие вызовы. Важно, чтобы мы подошли к реализации этих вызовов системно. Нашей задачей является объединение множества различных мелких пособий, которые сегодня есть в Украине, и создать одну простую универсальную помощь, которая позволит семье выйти в самостоятельность", — сказала она

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По словам министра, поддержка людей является главным приоритетом для государств, однако социальная помощь должна оказываться системно и только тем, кто в этом действительно нуждается.

Напомним, во время войны украинцы могут получить разные виды финансовой помощи. ТСН.ua подготовил список всех денежных выплат.

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