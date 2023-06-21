Українцям обіцяють “універсальну допомогу”: що це означає

Соціальна допомога в Україні повинна надаватися системно, не розпорошуючись на “безліч різних дрібних допомог”.

В Україні повинна діяти одна універсальна соціальна допомога, яка об’єднає різні види підтримки, що існують сьогодні.

Про це заявила в середу, 21 червня, міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович на Конференції з відновлення України в Лондоні, передає Інтерфакс-Україна.

"Бідність, похилий вік, зміна місця проживання та інші виклики. Важливо, щоб ми підійшли до реалізації цих викликів системно. Нашим завданням є об'єднання безлічі різних дрібних допомог, які на сьогодні є в Україні, і створення однієї простої універсальної допомоги, яка дасть змогу сім'ї вийти в самостійність", - сказала вона.

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За словами міністерки, підтримка людей є головним пріоритетом для держав, однак соціальна допомога повинна надаватися системно і лише тим, хто цього насправді потребує.

Нагадаємо, під час війни українці можуть отримати різні види фінансової допомоги. ТСН.ua підготував перелік усіх грошових виплат.

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